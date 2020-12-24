Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak

24.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:17

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yayınlanacak 'Ayaktenis' programındaki oyuncular belli oldu. Programda Albert Riera, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı mücadele edecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni platform çok yakında açılıyor. Platformun yayına başlamasına kısa bir süre yeni bir program daha ortaya çıktı. Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan Exxen'de 'Ayaktenis' programının da tanıtımı yapıldı.

ALBERT RİERA DA OLACAK

"Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet" tanıtımıyla duyurulan "Ayaktenis" programında Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera da yer alacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak

ESKİ YILDIZLAR YARIŞACAK

Programda yer alan diğer isimler Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı olacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Bakan İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:22:08. #1.14#
title