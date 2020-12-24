Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak
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Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak

24.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:09

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanacak ayak tenis programının tanıtımı yapıldı. Yeni programda, Türkiye'nin 4 büyük takımını temsilen efsane isimler boy gösterecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN çok yakında açılıyor. EXXEN platformunun yayına başlamasına kısa bir süre yeni bir program daha ortaya çıktı.

Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN'de ayak tenis programının da tanıtımı yapıldı.

"Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet" tanıtımıyla duyurulan "AYAKTENİS" programında Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera da yer alacak.

Programda yer alan diğer isimler Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı olacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak

EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'in ücret tarifesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Acun Ilıcalı Exxen'in ücreti ile ilgili soruya "Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen'in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak yanıtını vermişti.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

1 Ocak 2021'de izleyici ile buluşacak olan Exxen ile ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programlar da belli oluyor. İşte duyurulan yapımlar.

Enis Arıkan, Garaj programı ile Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak; Kıvanç ve Burak Akıl Oyunları; Öğrenci Evi dizisi; MasterChef Junior, Kral Şakir, Gökhan Çınar ile Katarsis, Ayaktenis Exxen'de olacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak
Haber Yorumları (3)
1256: Saçma sapan programlarla doldur gitsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEŞİKTAŞIN ÇOCUĞU METE KALKAVAN: FENERİME SEMİHİN YERİNE EFSANE BAHATTİN ŞİMŞEK OLMALIYDI. ACUN GERÇEK EFSANEYİ NASIL ES GEÇERSİNNNNNNN KENDİNE GELL
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
SEM: AKLINA. . . . . . TEK SORUN BU MU? BU DERT Mİ?
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:12:07. #1.14#
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