Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN çok yakında açılıyor. EXXEN platformunun yayına başlamasına kısa bir süre yeni bir program daha ortaya çıktı.

Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN'de ayak tenis programının da tanıtımı yapıldı.

"Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet" tanıtımıyla duyurulan "AYAKTENİS" programında Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera da yer alacak.

Programda yer alan diğer isimler Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı olacak.

EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'in ücret tarifesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Acun Ilıcalı Exxen'in ücreti ile ilgili soruya "Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen'in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak yanıtını vermişti.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

1 Ocak 2021'de izleyici ile buluşacak olan Exxen ile ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programlar da belli oluyor. İşte duyurulan yapımlar.

Enis Arıkan, Garaj programı ile Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak; Kıvanç ve Burak Akıl Oyunları; Öğrenci Evi dizisi; MasterChef Junior, Kral Şakir, Gökhan Çınar ile Katarsis, Ayaktenis Exxen'de olacak.