Acun Ilıcalı, İngiltere'den Manchester United ya da Arsenal'ı satın almak için harekete geçiyor

İngiltere'de bir takıma yatırım yapmak için Hollanda'da ortağı olduğu Fortuna'dan çekilen Acun Ilıcalı, satışı gündemde olan Manchester United ve Arsenal'ı hedefine aldı. Ilıcalı'nın yabancı ortaklarıyla birlikte bu iki kulübün durumunu takip ettiği belirtildi. Önceliği Premier Lig olan Ilıcalı, Championship'te de proje takımı kurmak için kulüp taraması yapıyor. İngiltere'deki takımların birçok hissedarı bulunuyor. Ünlü NBA yıldızı LeBron James de Liverpool'a ortak olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın futbola çok büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki yatırımlarındam çekildiğini duyuran Ilıcalı, hedefinin İngiltere olduğunu açıklamıştı. Avrupa Süper Ligi projesi nedeniyle taraftarlarını karşısına alan Manchester United'da kulübün sahipleri Glazer ailesinin satış düşündüğü uzun süredir konuşuluyor. Ilıcalı'nın Kırmızı Şeytanlar için cazip şartları kovaladığı belirtildi. Yaklaşık 3-4 milyon sterlin değer biçilen Ilıcalı'nın tek başına bir yatırım yapma ihtimali yok. Yine ortaklarıyla hareket edecek.

ARSENAL ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Premier Lig'in diğer devi Arsenal'a geçtiğimiz günlerde Spotify'ın kurucusu İsveçli girişimci Daniel Ek talip olmuştu. Daniel Ek'in Arsenal'ı devralma projesi şimdilik rafta. Ilıcalı ve ortakları, Manchester United'da olduğu gibi Arsenal'daki gelişmeleri de takip ediyor.

SON İHTİMAL CHAMPİONSHİP

Diğer bir plan ise bir alt lig olan Championship'ten proje takımı oluşturmak. İngiltere Premier Lig'den bir takım alınamazsa Championship'ten yatırım yapılacak kulüp, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle baştan oluşturulacak. Almanya'da Leipzig de aynı bu şekilde kurulmuştu. Alt ligden gelen Alman ekibi, şimdilerde Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi oldu.