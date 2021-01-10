Acun Ilıcalı'nın hissedarı olduğu Fortuna Sittard, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı

Hollanda Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde Fortuna Sittard, Heerenveen engelini de geçmesini bildi. Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı'nın "Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz" sözü sonrası 5 haftalık yenilmezlik serisine ulaştı.

Hollanda Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde Heerenveen ile Acun Ilıcalı'nın hissedarlarından olduğu Fortuna Sittard kozlarını paylaştı.

Abe Lenstra'da oynanan karşılaşmada Fortuna Sittard, 3-1 kazandı. Fortuna'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ben Rienstra, 24'te George Cox ile 37'de Zian Flemming kaydetti. Heerenveen'in golünü 72'de Henk Veerman attı.

ACUN'UN SÖZLERİ SONRASI 5 MAÇLIK SERİ YAPILDI

Alınan bu sonucun ardından, ilk 10 maçta galibiyet alamayan Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı'nın "Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz" demesinin ardından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. 16 puanla üst sıralara ilerlemeye devam etti.

Ligin bir sonraki haftasında Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.