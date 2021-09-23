Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı'yla konuştuğunu belirterek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayıncısı olan EXXEN'in Süper Lig'in yayın hakları için girişimde bulunacağını öne sürdü.

"ALDIĞIM İZLENİM ACUN ILICALI'NIN YAYIN HAKLARI İHALESİNİ ALACAĞI YÖNÜNDE"

Demirkol yaptığı açıklamada, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve EXXEN'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

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