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Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

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Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

Avrupa kupalarının yayın haklarını alan Acun Ilıcalı, Süper Lig için harekete geçti. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, bir programda yaptığı açıklamada, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve EXXEN'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı'yla konuştuğunu belirterek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayıncısı olan EXXEN'in Süper Lig'in yayın hakları için girişimde bulunacağını öne sürdü.

"ALDIĞIM İZLENİM ACUN ILICALI'NIN YAYIN HAKLARI İHALESİNİ ALACAĞI YÖNÜNDE"

Demirkol yaptığı açıklamada, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve EXXEN'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

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