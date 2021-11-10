Acun Ilıcalı kararını verdi! Yakın arkadaşı Şota, Hull City'nin yeni teknik direktörü olacak
Hull City'yi satın almak için geri sayıma geçen Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı teknik direktör Şota Arveladze'yle anlaşmaya vardı. Satın alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından takımın başına Gürcü hoca geçecek.
İngiliz ekibi Hull City'nin satın alma işlemlerinde artık sona gelen Acun Ilıcalı'nın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. İlk iş olarak teknik direktörü değiştirecek Ilıcalı'nın takımın başına getireceği isim belli oldu.
SON OLARAK ÖZBEKİSTAN LİGİ'NDE ÇALIŞTI
Selim Manav'ın haberine göre; son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'in teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze, Acun Ilıcalı'nın satın alma işlemlerini tamamlamasının ardından Hull City'nin yeni teknik direktörü olacak. Acun Ilıcalı, yakın dostu Şota ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel uçakla gitmişti. İkilinin dostlukları Acun'un muhabirlik dönemine dayanıyor.
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