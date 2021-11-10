Acun Ilıcalı kararını verdi! Yakın arkadaşı Şota, Hull City'nin yeni teknik direktörü olacak

İngiliz ekibi Hull City'nin satın alma işlemlerinde artık sona gelen Acun Ilıcalı'nın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. İlk iş olarak teknik direktörü değiştirecek Ilıcalı'nın takımın başına getireceği isim belli oldu.

SON OLARAK ÖZBEKİSTAN LİGİ'NDE ÇALIŞTI

Selim Manav'ın haberine göre; son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'in teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze, Acun Ilıcalı'nın satın alma işlemlerini tamamlamasının ardından Hull City'nin yeni teknik direktörü olacak. Acun Ilıcalı, yakın dostu Şota ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel uçakla gitmişti. İkilinin dostlukları Acun'un muhabirlik dönemine dayanıyor.

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