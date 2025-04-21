Acun Ilıcalı istifa etti mi, edecek mi?

Acun Ilıcalı istifa mı etti? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrası tribünlerde gerginlik yaşanırken, polisin müdahale ettiği bildirildi. Özellikle savunma oyuncusu Diego Carlos'a taraftardan büyük tepki geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Şansımız çok zor gözüküyor" ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı istifa etti mi? Detaylar...

ACUN ILICALI İSTİFA EDECEK Mİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 'şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum' dedi. Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra 'görevi bırakabileceği' iddiaları yükseldi.

Fenerbahçe eski Asbaşkanı Mahmut Uslu da istifa etmeleri gerektiğini söyleyen isimlerdendi. 3 Temmuz kumpası döneminde Aziz Yıldırım ile birlikte hapis yatmış ve yıllarca Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan İlhan Ekşioğlu, "Ben, bırakın bu akşam üstü istifa etmesini dün istifa etmesi gerektiklerini düşünen bir adamım. Bu işin olmadığını kabul etmeliler ve beceremediklerini, başaramadıklarını kabul ederek yönetim kurulunu yanına alarak istifa etmeleri gerektiklerini düşünüyorum." dedi.