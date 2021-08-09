Acun Ilıcalı, Fransa'da fırtınalar estiren dostu Burak Yılmaz'ı göklere çıkardı
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Acun Ilıcalı, Fransa'da fırtınalar estiren dostu Burak Yılmaz'ı göklere çıkardı

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36 yaşındaki forvet Burak Yılmaz, bu sezona da fırtına gibi girdi. Lille'in şampiyonluğunda büyük sahibi olan Milli futbolcu, takımının deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Metz maçında sahanın yıldızıydı. Burak, takımı için son anda beraberlik golü atmasının yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisiyle alkış topladı. Acun Ilıcalı da, "Örnek bir başarı hikayesisin, gururumuzsun" paylaşımı yaptı.

Yıllar Burak Yılmaz'a kaybettirmiyor, tam aksine ileri taşıyor. 27 yaşına kadar Süper Lig'de Manisa, Beşiktaş, Fenerbahçe, Eskişehirspor'da sağ kanat, zaman zaman forvet oynayan Burak, Trabzonspor dönemiyle birlikte hem kendisi hem Türk futbolu için başka bir sayfa açtı. 27 yaşında golcü kimliğini ispatlayan Burak, o günden bu yana oynadığı her takım ve Milli Takım'ın en önemli silahı oldu.

LİLLE'DE DE SÜRDÜRÜYOR

Geçen sezon gittiği Lille'de de 35 yaşında olmasına rağmen aynı performansı gösterdi. Kaptanlığa yükseldi, takımının tarihi şampiyonluğuna büyük rol oynadı. Burak bu sezona da fırtına gibi başladı. Ligin ilk maçında takımının Metz karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen yüksek enerjisiyle arkadaşlarını diri tuttu. Ve beraberlik golünü attı. Burak'a yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'dan da anlamlı bir tebrik geldi.

Acun Ilıcalı, Fransa'da fırtınalar estiren dostu Burak Yılmaz'ı göklere çıkardı

"ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ"

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda, "Örnek bir başarı hikayesisin, gururumuzsun" notunu düştü.

Acun Ilıcalı, Fransa'da fırtınalar estiren dostu Burak Yılmaz'ı göklere çıkardı
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