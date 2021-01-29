Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok
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Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok

29.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:22

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yeni kurduğu dijital içerik platformu Exxen'de Süper Lig maçlarını yayınlamak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Acun Medya'nın patronu ve Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın sahibi Acun Ilıcalı, Youtube'da StoryBox kanalında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeliliği ile bilinen ve sar-lacivertlilerin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil'in kadroya katılmasında büyük katkısı olan Ilıcalı, yeni kurduğu dijital içerik platformu Exxen'de Süper Lig maçlarını yayınlayacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi.

Ilıcalı Süper Lig maçlarını yayınlamanın gündemlerinde olmadığını belirterek, "Şu an Exxen'in konsantrasyonunda Süper Lig maçları ve yayın haklarını satın alma planı yok" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DEN TAKIM ALMA İHTİMALİM VAR"

Ünlü medya patronu, İngiltere'den bir takım almayı düşündüğünü söyleyerek "İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım olabilir. İngiltere'de maç seyret, hayatın değişir. O maçlar, seyirci falan... İnanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok
Haber Yorumları (3)
DOBRA: Süper lig maçları exen de yayınlansın exxen hit olur. Millet Digitürk ten bıkmış artık. Güzel bir planlama ile exxen içerisinde exxenspor bölümü oluşturup yayınları internetten verebilir. Çok da para kazanır iddia ediyorum
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FORZA CİMBOM: SAĞ BEK: YEDLİN(NEWCASTLE) , ÖN LİBERO: YOUSSUF(MALATYA) VEYA SERİ. BU İSİMLERİ TRANSFER ET YÖNETİM. İRFAN CAN DA OLUYORSA OLSUN OLMUYORSA YOLU AÇIK OLSUN ARTIK
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YASİN: Onu almaya gücü yetmez
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