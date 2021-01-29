Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yeni kurduğu dijital içerik platformu Exxen'de Süper Lig maçlarını yayınlamak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Acun Medya'nın patronu ve Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın sahibi Acun Ilıcalı, Youtube'da StoryBox kanalında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeliliği ile bilinen ve sar-lacivertlilerin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil'in kadroya katılmasında büyük katkısı olan Ilıcalı, yeni kurduğu dijital içerik platformu Exxen'de Süper Lig maçlarını yayınlayacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi.

Ilıcalı Süper Lig maçlarını yayınlamanın gündemlerinde olmadığını belirterek, "Şu an Exxen'in konsantrasyonunda Süper Lig maçları ve yayın haklarını satın alma planı yok" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DEN TAKIM ALMA İHTİMALİM VAR"

Ünlü medya patronu, İngiltere'den bir takım almayı düşündüğünü söyleyerek "İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım olabilir. İngiltere'de maç seyret, hayatın değişir. O maçlar, seyirci falan... İnanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.