Acun Ilıcalı'dan sonra Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de sahadan sildiler - Haberler Spor
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Acun Ilıcalı'dan sonra Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de sahadan sildiler

Haberler.com - Spor
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İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Swansea City'yi 2-0 mağlup etti. Şota Arveladze yönetiminde ilk galibiyetini alan İngiliz ekibi, Acun Ilıcalı kulübü satın aldığından bu yana ise üst üste 3. maçında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde sahasında Swansea City'i ağırladı. The MKM Stadium'da oynanan mücadele Hull City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ŞOTA GALİBİYETLE BAŞLADI

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Lewis-Potter kaydetti. Acun Ilıcalı, satın aldığı Hull City'le üst üste 3. galibiyetini alırken teknik direktör Şota Arveladze ise ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Acun Ilıcalı'dan sonra Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de sahadan sildiler

KÜME DÜŞME HATTIYLA FARK AÇILDI

Hull City bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve 18.sıraya yerleşerek maç fazlasıyla küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haber

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