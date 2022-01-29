Acun Ilıcalı'dan sonra Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de sahadan sildiler
- Güncelleme:
İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Swansea City'yi 2-0 mağlup etti. Şota Arveladze yönetiminde ilk galibiyetini alan İngiliz ekibi, Acun Ilıcalı kulübü satın aldığından bu yana ise üst üste 3. maçında da sahadan 3 puanla ayrıldı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde sahasında Swansea City'i ağırladı. The MKM Stadium'da oynanan mücadele Hull City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
ŞOTA GALİBİYETLE BAŞLADI
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Lewis-Potter kaydetti. Acun Ilıcalı, satın aldığı Hull City'le üst üste 3. galibiyetini alırken teknik direktör Şota Arveladze ise ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.
KÜME DÜŞME HATTIYLA FARK AÇILDI
Hull City bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve 18.sıraya yerleşerek maç fazlasıyla küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.