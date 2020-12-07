Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı
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Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı

07.12.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:54
Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı

Youtube, programına katılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkan Ali Koç'un 1,5 yılını çaldığını dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarlığıyla da tanınan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın Youtube'da yayınlanan "Doğruluk mu Cesaret mi?" programına konuk oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Ali Koç'u başarılı buluyorum. Ali Koç'ta gördüğüm en önemli başarı etkeni yaptığı hatalardan dönebilmesi, bu çok önemli bir özellik. Başarılı olan insanlar da hep bunu gözlemledim, hepimiz hata yapıyoruz. Yanlış futbolcula da alabiliriz, yanlış insanlar ile de çalılabiliriz ama en önemlisi bu hatalardan dönebilmek" dedi.

Acun Ilıcalı'nın diğer açıklamaları şu şekilde;

"YABANCILAR TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLAMAZ"

"Ali Koç, Comolli'yi getirmişti; aslında vizyoner bir hareket olmakla birlikte Türk sistemi içerisinde yabancı bir mantelitenin iş yapması çok kolay değil. Türk insanını anlamadan hiçbir yabancının Türkiye'de başarılı olması mümkün değil. Ali Koç, ortaya bir vizyon koyarak Comolli'yi getirdi fakat Comolli, Türkiye'ye yukarıdan bakan, Türk insanına karşı ön yargıları olan ve çok sevgi beslemeyen bir yapıya sahipti. Comolli, Ali Koç'un en azından 1,5 yılını çaldı."

Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı
Ali Koç ve Damien Comolli

"HATATAN DÖNÜLMESİ F.BAHÇE İÇİN ÖNEMLİ"

"Başkan, Comolli'ni arkasında uzun süre durdu, olmadı şunu değiştireyim, bunu değiştireyim... Bunlar futbolda kolay şeyler değil. Bir planlama oluyor. İlk başlarda başarısızlığın normal karşılanması gibi bir durum da var ama daha sonradan bir hatadan dönülmesi Fenerbahçe'deki en önemli değişikliktir."

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