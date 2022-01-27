Acun Ilıcalı anlaşmayı resmen açıkladı! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City'nin merakla beklenen yeni hocası belli oldu. İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada 48 yaşındaki teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sosyal medyadan anlaşmayı duyuran Hull City'nin Şota paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.
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