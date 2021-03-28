Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez
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Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez

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Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında sarı-lacivertli takım ve Türk futboluna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı kendisine yöneltilen Fenerbahçe başanlığı sorusuna, "Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez" dedi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra yönetim kadrosunda olmasa bile dışarıdan sarı-lacivertli takıma büyük destek veren Acun Ilıcalı, en son ara transfer döneminde dünya yıldızı Mesut Özil'in takıma kazandırılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Ünlü televizyoncu, NTV'de katıldığı bir programda Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç'la ilgili görüşlerini paylaştı. Türkiye'de bir takımı almak isteyip istemediği sorusuna da yanıt verdi.

"KIZIM GALATASARAYLI"

Benim en yakın arkadaşım Galatasaraylı, ben Fenerbahçeliyim. Kızım Galatasaraylı, büyük kızım Galatasaraylı, babam Beşiktaşlıydı. Bu ne kadar güzel bir şey. Hepimiz başka kulüpler tutabiliriz. Hayatımda hiç, Galatasaray ya da Beşiktaş ile ilgili bir insanı kızdırmışlığım yoktur, o muhabbete girmem. Hepsi değerli kulüp. Kazandığımız zaman mutlu oluyorum tabii ki ama bunu karşı tarafa kötü oynama nedeni yapmam mümkün değil. Kulüpten dolayı bir insan üzerinde alerji oluşmuyor bende.

Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez

"BÖYLE BİR BAŞKANA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Ali Koç başkanımız, kendisi sabahtan akşama kadar, bizzat şahit olduğum için, kendini kulübe, Fenerbahçe'ye adamış bir başkan. Ben de, benden istendiği her zaman, seve seve kulübe, Fenerbahçe'ye ve başkanımıza yardım etmeye çalıştım. Sağolsun o da bana çok güvendi, birçok olayda birbirimize destek olarak güzel şeyler yaptık. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız, sonuçtan bağımsız söylüyorum.

"TEK İSTEĞİM ALİ KOÇ'UN BAŞARILI OLMASI"

Yakın olarak konuşuyorum kendisine, sabah Fenerbahçe diye kalkıyor ve akşama kadar bütün enerjisini veriyor. Böyle bir başkan varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez. Tek isteğim Ali Koç'un başarılı olması, benim de yapmam gereken başkanımızı motive etmek ve bir sorunu olduğunda yardıma koşmak, onu da elimden geldiğince yapıyorum.

Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez

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Haber Yorumları (3)
CİMBOMLU: Acun ile ali yali cocugu ikiside futbol katilidir ve ortaligi karistirmak icin plan yapan 2 adi herif bunlar.
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EMRE: Adam gibi Adam Acun bey
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KENAN: Şu ağzını kapatmayıp maskeyi çenesinde tutanlara bi gıcık oluyorum ki. . . . kapatın o ağzınızı
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