Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 78-68 yenen Monaco, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Peki, Abu Dabi nerede Dubai'de mi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi?

FENERBAHÇE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında AS Monaco ile karşılaşıyor. 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de Etihad Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos'u 82-76 ile geçti. Takımımızda Devon Hall 18, Tarık Biberovic 15, Errick McCollum 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in sakatlığı bulunuyor.

Kulüp, en başarılı dönemini 2000'lerden sonra elde etti. EuroLeague organizasyonunda 2016-17 sezonunda şampiyon oldu ve bunu başaran ilk Türk spor kulübü oldu. Fenerbahçe ayrıca bir NBA takımına karşı galibiyet alan tek Türk takımıdır.

ABU DABİ NEREDE?

Abu Dabi veya Ebu Zabi , Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti. Basra Körfezi kıyısında yer alan şehrin nüfusu 900.000 civarındadır. 1971 yılında başkent olan Abu Dabi petrol gelirleri sayesinde günümüzde modern bir şehir haline gelmiştir. Yeryüzündeki petrol rezervleri bakımından en şanslı şehirler arasındadır. Diğer 6 emirliğin ciddi miktarda petrol çıkaramamasına karşın petrol gelirleri eşit şekilde dağıtılır. Ancak diğer 6 emirlik petrol gelirlerini sadece metro, otoyol, park gibi yerleri finanse etmekte kullanabilir. Ayrıca Abu Dabi bir ada olmasına rağmen karaya 3 büyük köprüyle bağlanmıştır. Ve şu anda 4. ve 5. köprü yapım aşamasındadır. Diğer körfez ülkelerinde olduğu gibi çöl iklimi hakimdir.