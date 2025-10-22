Abramovich, Galatasaray'ı satın alacak mı, Galatasaray'dan hisse alacak mı?

Dünyanın en popüler futbol kulüpleri arasında yer alan Galatasaray hakkında son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Peki, Abramovich, Galatasaray'ı satın alacak mı?

ABRAMOVICH - GALATASARAY İDDİASI

Son dönemde spor dünyasında gündem yaratan iddialara göre, Chelsea'nin eski sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich'in Galatasaray'dan hisse almayı planladığı öne sürülmüştü. Bu iddia, hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada geniş yankı buldu.

ABRAMOVICH TARAFINDAN YALANLAMA GELDİ

Ortaya atılan haberlerin ardından Abramovich cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Rus iş insanı, Galatasaray'ı satın alacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HERHANGİ BİR KULÜP YATIRIMI YOK

Abramovich'in sözcüsü, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bay Abramovich şu anda herhangi bir futbol kulübünü satın alma veya yatırım yapma planı içinde değildir." ifadelerini kullanarak iddialara kesin bir dille yanıt verdi.