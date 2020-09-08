Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden olan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kulübü Porto'yla sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

08.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:31

Vincent Aboubakar, Porto ile yollarını ayırıyor. Portekiz spor gazetesi Abola, Aboubakar'ın Portekiz ekibi ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığını duyurdu.

Porto, Kamerunlu golcünün sözleşmesini feshederek, 3.6 milyon Euro olan (Brüt 3.6 net 1.8 milyon) yıllık ücretinden tasarruf etmiş olacak.

SAĞLIK KONTROLÜ TEMİZ ÇIKARSA İMZAYI ATACAK

Beşiktaş'ın gündeminde olan 28 yaşındaki oyuncu, bu gelişmenin ardından Siyah Beyazlılara bonservis bedeli olmadan transfer olabilir. Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın sağlık durumu.

Kamerunlu oyuncunun kontrollerine probleme rastlanmaması halinde, Aboubakar yeniden Beşiktaş forması giyecek.

Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle son iki sezonda 21 maça çıkan Aboubakar 6 gol attı.

Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta görev yaptığı 2016-2017 sezonunda 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Erkan Kamat Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Eylül Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı - Porto
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:31:15. #1.15#
title