Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden olan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kulübü Porto'yla sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Vincent Aboubakar, Porto ile yollarını ayırıyor. Portekiz spor gazetesi Abola, Aboubakar'ın Portekiz ekibi ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığını duyurdu. Porto, Kamerunlu golcünün sözleşmesini feshederek, 3.6 milyon Euro olan (Brüt 3.6 net 1.8 milyon) yıllık ücretinden tasarruf etmiş olacak. SAĞLIK KONTROLÜ TEMİZ ÇIKARSA İMZAYI ATACAK Beşiktaş'ın gündeminde olan 28 yaşındaki oyuncu, bu gelişmenin ardından Siyah Beyazlılara bonservis bedeli olmadan transfer olabilir. Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın sağlık durumu. Kamerunlu oyuncunun kontrollerine probleme rastlanmaması halinde, Aboubakar yeniden Beşiktaş forması giyecek. Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle son iki sezonda 21 maça çıkan Aboubakar 6 gol attı. Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta görev yaptığı 2016-2017 sezonunda 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans göstermişti.