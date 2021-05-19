Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu
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Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu

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Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda gelen şampiyonluk sonrası büyük bir coşku yaşandı. Siyah-beyazlılarda maç sonu röportaj veren Aboubakar'ın yanına gelen Rosier'in Kamerunlu futbolcuyu öpmesi izleyenleri tebessüm ettirdi.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta futbolcular büyük bir coşku yaşıyor. Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlıların maç sonu kutlamaları renkli anlara sahne oldu.

ABOUBAKAR'A SÜRPRİZ

Final karşılaşmasının ardından röportaj veren Aboubakar'a takım arkadaşlarından sürpriz geldi. Rosier ve N'koudou Aboubakar'ın açıklama yaptığı anlarda röportaja dahil oldu. Arkadaşını öpen Rosier, izleyenleri gülümsetti.

Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu
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