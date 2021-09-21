Aboubakar'a nal toplattı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarını mest etti - Haberler Spor
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Aboubakar'a nal toplattı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarını mest etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, siyah-beyazlıların geçen sezonki golcüsü Aboubakar'ı solladı. Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırırken, Aboubakar ise Beşiktaş'ta her 142.3 dakikada 1 gol atmıştı. Pas istatistiğinde de Batshuayi'nin ezici bir üstünlüğü bulunurken, Aboubakar'ın 76.2'lik isabet oranını 81.5'lik bir ortalama tutturarak geçti.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Beşiktaş'ta Michy Batshuayi performansıyla Süper Lig'e damga vuruyor. Belçikalı golcü birçok istatistikte siyah-beyazlıların eski golcüsü Aboubakar'ı geride bıraktı.

KİLİT PAS SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Batshuayi, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırdı. Aboubakar ise Kartal'da her 142.3 dakikada 1 gol attı. Belçikalı yıldız hücum hattında daha hareketli bir görüntü çizerken arkadaşlarına da sık sık pozisyon hazırladı ve her maç ortalama 1.5 kilit pas verdi. Kamerunlu golcü ise 0.9'da kilit pasta kaldı. Yine pas istatistiğinde 'Batsman' yüzde 81.5 isabetle oynarken, Aboubakar'ın isabet yüzdesi 76.2. Kartal'ın yeni transferi, her maç ortalama kaleyi 4.2 kez yokladı. Aboubakar'ın bu alandaki performansı ise maçı başına 3 şut.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINI ŞİMDİDEN GEÇTİ

Aboubakar geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giyerken, 15 gol ve 5 asistle oynadı. Bununla beraber Batshuayi, Beşiktaş'ta şimdiden geçen sezon kiralık forma giydiği Crystal Palace'a göre daha çok katkı verdi. Batsman, geçen sezonu 2 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Aboubakar'a nal toplattı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarını mest etti
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Haber: Aboubakar'a nal toplattı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarını mest etti - Haberler Spor
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