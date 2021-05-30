Ablasının heykelini kripto para ile aldı
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Ablasının heykelini kripto para ile aldı

Ablasının heykelini kripto para ile aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Şeyma Korkmaz, seramik sanatçısı olan ablasının yaptığı heykeli kripto para ile satın aldı.

Korkmaz, "Ben her sene ablamın yaptığı eserlerle katıldığı etkinliklere destek olmak adına muhakkak satın alırım. Ayrıca ablamın yaptığı eserleri çok beğeniyorum. Kripto para konusuna gelince; pandemi dönemi bu konu üzerine bayağı eğilim gösterdiğim döneme denk geldiği için öyle oldu" dedi.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

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Kaynak: Snob Magazin

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