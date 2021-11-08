Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde

Haberler.com stüdyosunun bu haftaki konuğu kenevirle ilgili yaptığı çıkışlarla adından sıkça söz ettiren gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak oldu. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Dilipak, kenevirle ilgili yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Dilipak, mevcut hayat pahalılığının üstesinden kenevir ile gelinebileceğini söyledi.

"KENEVİR BİR ORMANDAN DAHA FAZLA OKSİJEN SAĞLIYOR"

Kenevirin faydalarından bahseden Dilipak, "Eğer dünyada sadece 5 bitki olsaydı, insanlar ve hayvanlar asgari seviyede ihtiyaçlarını karşılayabilirlerdi. Bunlardan bir tanesi de kenevir. Kenevir sıfır atıkla her şeyi kullanılabilen, sadece kendisine değil çevresine de inanılmaz katkılar sağlayan bitki. Kenevir bir ormandan daha fazla oksijen sağlayabiliyor. Daha fazla oksijen, daha fazla sağlık anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"KENEVİR, TÜRKİYE'NİN PETROL İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR"

Kenevirin birçok hastalığa karşı kullanılabileceğinden ve Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabileceğinden bahseden Dilipak, "Tohumundan elde ettiğimiz yağ, insanları birçok hastalıklara karşı korumaktadır. Kansere karşı da, alzheimera karşı da sizi koruyacaktır. Bu yağı isterseniz mazot yerine de, benzin yerine de kullanabilirsiniz. Enerji ihtiyacı için organik bazlı bir yakıt elde edebilirsiniz. Kenevir, Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir." dedi.

"İTFAİYE, ASKER VE POLİSİMİZİN KENEVİR TEKSTİLİ KULLANMASI GEREKİYOR"

Keneviri tekstil üretiminde de kullanmamız gerektiğini söyleyen Dilipak, "Kenevirden tekstil üretebilirsiniz. Ortasında selüloz var. Sigara kağıdı da bundan yapılıyor, çimento torbası da. 50 kilo yük kaldırabilen bir selülozdan bahsedebiliyoruz. Aynı zamanda sigara kağıdı kadar da inceltebiliyorsunuz. Bu kadar inceltilmesine rağmen kibriti çakınca hemen alev almıyor. 700 derecede alev alıyor. Dolayısıyla bütün itfaiyeci, asker ve polislerimizin kenevir tekstili kullanması gerekiyor. Mikrop barındırmıyor, hastane ve otellerimizde de kullanılmalı." açıklamasında bulundu.

"PAHALILIĞI DÜŞÜRÜR"

Kenevir ile hayat pahalılığının önüne geçileceğini belirten Dilipak, "Domates bahçesinin içine ektiğiniz zaman daha fazla oksijen verdiği ve haşerat gelmediği için zirai ilaç ve gübre kullanmıyorsunuz. Böylece verim ve kalite artıyor. Zirai ilaç ve gübre kullanılmadığı için, maliyet düşeceği için pahalılığı da düşürecek." ifadelerini kullandı.





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