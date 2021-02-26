Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması: 20 milyon versinler alamazlar

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in sözleşmesine ilişkin Zamalek Kulübü'nden yapılan açıklamalara yanıt verdi. Albayrak, Mohamed için 20 milyon versinler alamazlar derken, bu haberlerin çıkmasına anlam veremediğini söyledi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in sözleşme detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, tartışmalara son noktayı koydu. Sarı-kırmızılı kulüp transfer döneminde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu tarihinin Temmuz 2022'de sona ereceğini duyurmuştu. Ancak Zamalek Kulübü Galatasaray'ın Aralık 2021'e kadar bu parayı yatırması gerektiğini iddia etmişti.

"NASIL BÖYLE BİR HABER ÇIKIYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Sozcu.com.tr'ye açıklama yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz zaten bu sene sonuna kadar oyuncuyu kesinlikle kadromuza katacağız. Nasıl böyle bir haber çıkıyor bunu da anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

"20 MİLYON VERSİNLER ALAMAZLAR"

Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah'ın "Mohamed için 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse, Galatasaray cephesi bu rakama denk veya daha fazla ödeyeceği rakamla bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e geri döner" sözlerine yanıt veren Albayrak, bunun doğru olmadığını söyledi. Deneyimli yönetici, "Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1,5 yıllığına 2 milyon dolar bedelle kiraladığı 23 yaşındaki forvet, Süper Lig'de şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.