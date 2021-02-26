Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması: 20 milyon versinler alamazlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması: 20 milyon versinler alamazlar

26.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:07

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in sözleşmesine ilişkin Zamalek Kulübü'nden yapılan açıklamalara yanıt verdi. Albayrak, Mohamed için 20 milyon versinler alamazlar derken, bu haberlerin çıkmasına anlam veremediğini söyledi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in sözleşme detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, tartışmalara son noktayı koydu. Sarı-kırmızılı kulüp transfer döneminde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu tarihinin Temmuz 2022'de sona ereceğini duyurmuştu. Ancak Zamalek Kulübü Galatasaray'ın Aralık 2021'e kadar bu parayı yatırması gerektiğini iddia etmişti.

"NASIL BÖYLE BİR HABER ÇIKIYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Sozcu.com.tr'ye açıklama yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz zaten bu sene sonuna kadar oyuncuyu kesinlikle kadromuza katacağız. Nasıl böyle bir haber çıkıyor bunu da anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması: 20 milyon versinler alamazlar

"20 MİLYON VERSİNLER ALAMAZLAR"

Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah'ın "Mohamed için 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse, Galatasaray cephesi bu rakama denk veya daha fazla ödeyeceği rakamla bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e geri döner" sözlerine yanıt veren Albayrak, bunun doğru olmadığını söyledi. Deneyimli yönetici, "Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1,5 yıllığına 2 milyon dolar bedelle kiraladığı 23 yaşındaki forvet, Süper Lig'de şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması: 20 milyon versinler alamazlar

İlgili Haberler

Zamalek: 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir
Zamalek: 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Onur Akay Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması: 20 milyon versinler alamazlar - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 17:22:11. #1.16#
title