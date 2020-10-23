Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı
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Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı

23.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:52

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı son açıklamalar sonrası Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, ocak ayında erken seçime gidilmesi şartıyla bu kararından vazgeçtiği ortaya çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmalarından rahatsızlık duyan İkinci Başkan Albayrak'ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı.

Önceki gün Florya'ya giderek Fatih Terim'e destek olduğu mesajını veren sarı-kırmızılı idarecinin, ocak ayında erken seçime gidilmesi şartıyla istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi.

ARAYA MESAFE KOYACAK

Galatasaray İkinci Başkanı bundan sonra ise Başkan Cengiz ve yönetimle arasına mesafe koyma kararı aldı. Deneyimli yöneticinin kulübün bir an önce seçime gitmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.

KÜSKÜNLER ÇOĞALDI

Abdurrahim Albayrak ile beraber yönetimde kalıp, küskün olan isimlerin sayısı da böylece dörde yükseldi. Albayrak dışında Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da yönetimle bağlarını koparmış durumdular.

SEÇİM HAVASI OLUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yönetim kurulu toplantısında tartışan Abdurrahim Albayrak'ın, Başkan Mustafa Cengiz'le sorun yaşamasının sonuçlarının ağır olacağı düşünülüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bu gelişme ile beraber Başkan Cengiz'e en yakın isim olarak Yusuf Günay yer alıyor.

Albayrak'ın yönetim içindeki gücü ve ağırlığı dikkate alınınca Başkan Cengiz ve Yusuf Günay'ın işi nasıl götürecekleri sorgulanmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan bu tartışmaların ve bölünmelerin ışığında iyice seçim atmosferine girildi.

FATİH TERİM DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmeler karşısında Teknik Direktör Fatih Terim'in istifa etmeyi düşünmediği ve yönetim kurulu içindeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

(Milliyet)

Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı

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