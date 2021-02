Abdurrahim Albayrak'ın 3 F.Bahçeli isimle ilgili iddialarına sert yanıt: Şantaj yapıyorlar

Her şey izin istedikten sonra oldu! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı

Abdurrahim Albayrak'ın Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile ilgili "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum" sözlerine F.Bahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan sert yanıt geldi. Sipahioğlu, "F.Bahçeli oyuncuların, G.Saraylı olduğu yalanını ortaya atıyorlar. Daha önce yapmışlardı, yine şantaj yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yle ilgili sözlerine sert yanıt verdi.

Albayrak'ın, "İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. Sadece o değil ki... Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat Muriqi'in fotoğrafları var" sözlerine yanıt veren Sipahioğlu, Bu yalanları söylemek de meziyet ister" diyerek Galatasaray 2. Başkanı'nın iddialarını cevapladı.

İşte Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları;

Abdurrahim Albayrak, Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için konuştu. Sanırım bunu kapalı bir ortamda söylemişler, gazetelerde çıktı ve yalanlamadılar. Fenerbahçeli oyuncuların, Galatasaraylı olduğu yalanını ortaya atıyorlar. Ayrıca yine bir şantaj var, elinde futbolcularla ilgili şeylerin olduğunu söylüyorlar. "VAR kayıtları elimizde" diyerek şampiyonluk için de şantaj yapmışlardı.

"TRANSFER USULSÜZLÜĞÜ YAPIYORLAR"

Galatasaray yurt içinde transfer usulsüzlüğü yapıyor, oyuncuları yapıyor. Oyuncuyu yanınıza alırsanız, bonservis pazarlığına işiniz kolaylaşır. Bonservis kolaylığı için bunu yapmaya çalışıyorlar. UEFA, FIFA ve TFF'nin kurallarına aykırı bir durumdur. Oğulcan Çağlayan'da da bunu yaşadık. Bizle alakası yok ama biz bu oyunun bir paydaşıyız. Oğulcan Çağlayan bu işten ceza aldı. Anadolu kulüpleri bundan rahatsız. Belki onlar da konuşurlar.

"GALATASARAYLI AMA FENERBAHÇELİ İSİMLERE HAYRAN"

Fenerbahçe önce oyuncunun kulübüyle anlaşır, sonra oyuncuyla görüşür. Vedat Muriqi için 'Rize'de bir aslan yatıyor' diyerek yalan söylediler. Vedat'ın Fenerbahçe formalı çocukluk resimleri çıktı. aynı şeyi İrfan Can Kahveci için de yaptılar. İrfan'ın birkaç yıl ya da birkaç ay önce kendi arabasından bir videosu var. Emre Belözoğlu ve Alex ile ilgili sözleri var. Çok koyu bir Galatasaraylı ama Fenerbahçeli isimlere hayran! Araya bir tane bile Galatasaraylı sıkıştırmamış. Artık onların sözünün itibarı kalmamış. Bu yalanları söylemek de meziyet isteyen bir konu.

"İNSAN BUNLARI SÖYLERKEN ÇEKİNİR"

Vedat, İrfan ve Mert Hakan'la fotoğraflarınız var, size neler söylemişler, boynunuza sarılıp ağlamış ama Fenerbahçe gelip işi bitirmiş. Biz birkaç günde işi bitirdik. Madem bu kadar yakındınız, nasıl imza attıramadınız? 3'te 3! Fenerbahçe gelmiş, istemiş, almış ve götürmüş. İnsan bunları söylerken çekinir ama onlar söylediği için biz çekinmiyoruz. 7. yalanlarını da çıkarmış olduk.

"5 PUAN ÖNDE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

Geçen sene Zorlu algısı çektiler, bunu slogana dönüştürdüler. Saldırı yaptılar. O noktadan sonra Fenerbahçe çok ciddi hakem hataları zincirine maruz kaldı. Aynı dönemde en çok lehine karar verilen de ortada. Rıdvan Dilmen sezonu üzerinden Serdar Tatlı ile bağdaştırmaya çalışıp, bizi hakemleri etkileyen bir konuma sokmaya çalışıyorlar. Ancak Türkiye'nin karnı artık buna tok. İki haftada neler yaşandı. Galatasaray maçında net bir golümüz verilmedi. VAR çizgileri %100 robotla yapılmıyor. Topun ayaktan çıktığı an değişirse, her şey değişir. Kamera açısı, vücut iz düşümü her şeyi değiştirir Manipülasyona açık bir sistem. Ozan'ın golü net bir gol. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında VAR pozisyonu da ortada. Adil hakem ve VAR yönetimiyle 5 puan önde olmamız gerekirken, aynı puandayız. Hangi takım, nasıl güçlendiriliyor, hepsi ortada.

"BİZ SÖYLESEK ORTALIK YIKILIYORDU"

Algıları yaparak hakem hatalarının yönleri ağır şekilde değişti. Geçen sene de değişti, bu sene de değişiyor. Serdar Tatlı'yı isteyen başkan kim? Mustafa Cengiz'in demeçleri ortada. Aynı şeyleri biz söylesek ve bu hakem kararları olsa, ortalık yıkılıyordu. Tarafsız spor yorumcuları bunları konuşmalı. Yalan zincirini, kanıtlarıyla ortaya koyduk. Son haftalardaki hakem hataları ve demeçleri de ortaya koyduk. Spor kamuoyu bu gerçekleri kendi araştırsın. Yalana dönük propaganda yapanları da spor kamuoyu sorgulasın. Bu konularda bize bile gerek kalmaması lazım. Çatır çatır her şeyi ortaya koymakla yükümlüydük ve bunu da yaptık. Üslubumuz ağırsa, izleyenlerden özür dileriz. Bizi buraya Galatasaray'ın yalanları çekti. Bizi herkesle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bu seviyeye geldiğimiz için üzgünüz. Bunu yapmak zorundaydık. Burası da Fenerbahçe Kulübü, milyonların hakkını savunmakla yükümlüyüz.