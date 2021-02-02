Abdürrahim Albayrak: Gedson Fernandes'in karantina süreci yok
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Abdürrahim Albayrak: Gedson Fernandes'in karantina süreci yok

02.02.2021 23:08 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:31

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan yeni transfer Gedson Fernandes ile ilgili, "Gedson Fernandes'in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak" dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların yeni transferi Gedson Fernandes ile ilgili Başakşehir karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Gedson Fernandes'in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson'u 17.00'den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim 16.50'de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" dedi.

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Galatasaray, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Fernandes'in daha sonrasında yapılan PCR testinin negatif çıktığını, ayrıca akciğer tomografisi ile kan testlerinin de normal olduğu açıklanmıştı.

Abdürrahim Albayrak: Gedson Fernandes'in karantina süreci yok
Haber Yorumları (5)
HAYATİ: nedir bu arkadasım fenerbahçe o kadar oyuncu aldı bu kadar televizyonlara baglanıpta sürekli dile getirmedi. Beşiktaş 1 transfer yapmış, trabzon yok şartlar ile birşeyler yapmaya calısıyor. Messiyi mi Ronaldoyu mu getirdin de kendini kurtarmaya calısıyorsun? 6 Şubatta Fenerbahçe en kötü hali ile bile 3-4 atar galatasaray''a. Çünkü birlik yok bölünmeler olacak Falcoa da Babelde olduğu gibi Siz önce kendi İçinizdeki sorunları halledin ondan sonra Şampiyonluktan bahsedin
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KAHVECİ: Bi yorgunluk kahvesine ne dersin :)
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CANMEN: Tabi. . . ambulans ucagi fazla ugrassiz inis cikis izni alsin. . . Devleti oyunlariniza emele etmenin yeni boyutlari. . .
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