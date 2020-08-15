Abdurrahim Albayrak: "Fatih Öztürk, Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri" Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni kalecileri Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kendisini ispatlamış biri olduğunu söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni kalecileri Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kendisini ispatlamış biri olduğunu söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni transferleri Fatih Öztürk ile imzalanan resmi sözleşmenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri olduğunu söyleyen Albayrak, "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti" şeklinde konuştu.

"Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu"

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA