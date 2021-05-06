Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak
Galatasaray'da seçimin ertelenmesinden sonra büyük tepkiler geldi. Konuyla ilgili Abdurrahim Albayrak bir açıklama yaptı. Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Olağan Seçimli Genel Kurul en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" dedi. Abdurrahim Albayrak, seçime Mustafa Cengiz'in listesinde girmek istemedi.
Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı. Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün Mayıs ayında yapılacağı açıklanan ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
YÖNETİMDE YER ALMAYACAK
Abdurrahim Albayrak, bu seçimde Mustafa Cengiz'in yönetim listesinde yer almadı. Tecrübeli yönetici, seçim yaklaşılırken net kararını verecek. Albayrak'ın adaylığını koyduğu yönetim seçimlerde hiç yenilgi yüzü görmedi.