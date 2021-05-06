Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak

Galatasaray'da seçimin ertelenmesinden sonra büyük tepkiler geldi. Konuyla ilgili Abdurrahim Albayrak bir açıklama yaptı. Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Olağan Seçimli Genel Kurul en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" dedi. Abdurrahim Albayrak, seçime Mustafa Cengiz'in listesinde girmek istemedi.