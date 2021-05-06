Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da seçimin ertelenmesinden sonra büyük tepkiler geldi. Konuyla ilgili Abdurrahim Albayrak bir açıklama yaptı. Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Olağan Seçimli Genel Kurul en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" dedi. Abdurrahim Albayrak, seçime Mustafa Cengiz'in listesinde girmek istemedi.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı. Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün Mayıs ayında yapılacağı açıklanan ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak

YÖNETİMDE YER ALMAYACAK

Abdurrahim Albayrak, bu seçimde Mustafa Cengiz'in yönetim listesinde yer almadı. Tecrübeli yönetici, seçim yaklaşılırken net kararını verecek. Albayrak'ın adaylığını koyduğu yönetim seçimlerde hiç yenilgi yüzü görmedi.

Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak
Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı
Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz
Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:01:03. #1.15#

title