Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile sözleşme imzaladı.
16.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:21
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'un 2,5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA