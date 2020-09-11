Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın yeni rotası yayıncı kuruluş oldu. Beşiktaş'la sözleşme feshi konusunda anlaşmazlık yaşayan ve tazminat almaya devam eden Avcı, yayıncı kuruluştaki göreviyle birlikte iki farklı maaş alacak. Tecrübeli teknik adamın bu tercihi, Beşiktaş taraftarını kızdırdı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu. Siyah-beyazlılarla sözleşme fesih konusunda anlaşamayan ve tazminat almaya devam eden Avcı'nın bu yeni görevi sosyal medyada tartışma yarattı. Beşiktaş taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. İKİ AYRI YERDEN GELİRİ OLACAK Sözleşmesindeki madde gereği, takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan tecrübeli teknik adam, böylece iki ayrı yerden gelir elde elmiş olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, Avcı'nın bu kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. YILLIK 12 MİLYON TL ALIYOR Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat yapan Avcı, geçtiğimiz sezon 12 milyon TL kazanmıştı. 57 yaşındaki teknik adam eğer herhangi bir takımla anlaşamazsa, kalan 2 yılda 24 milyon TL daha alacak.