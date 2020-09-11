Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak
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Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın yeni rotası yayıncı kuruluş oldu. Beşiktaş'la sözleşme feshi konusunda anlaşmazlık yaşayan ve tazminat almaya devam eden Avcı, yayıncı kuruluştaki göreviyle birlikte iki farklı maaş alacak. Tecrübeli teknik adamın bu tercihi, Beşiktaş taraftarını kızdırdı.

11.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:53

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu.

Siyah-beyazlılarla sözleşme fesih konusunda anlaşamayan ve tazminat almaya devam eden Avcı'nın bu yeni görevi sosyal medyada tartışma yarattı. Beşiktaş taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.

İKİ AYRI YERDEN GELİRİ OLACAK

Sözleşmesindeki madde gereği, takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan tecrübeli teknik adam, böylece iki ayrı yerden gelir elde elmiş olacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Avcı'nın bu kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

YILLIK 12 MİLYON TL ALIYOR

Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat yapan Avcı, geçtiğimiz sezon 12 milyon TL kazanmıştı. 57 yaşındaki teknik adam eğer herhangi bir takımla anlaşamazsa, kalan 2 yılda 24 milyon TL daha alacak.

Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak
Haber Yorumları (9)
DURAN TEKERLEK: ne kösmüş be!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HARAM ZIKKIM OLSUN: AVCI BUMU SENİN EFENDİLİĞİN TAKIMI YÖNETEMEDİN BAŞARISIZ OLDUN SENİNLE ÇALIŞILMAYA DEVAM EDİLSEYDİ TAKIM BELKİDE ÇOK KÖTÜ YERLERDE OLACAKTI ANLAŞIP GİDEBİLİRDİN TÜM TAZMİNATI ALMAK SANA YAKIŞMADI ŞİMDİ DE GİDİP YORUMCULUK YAPACAKSIN AYIP SANA
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
YASAX: adamın alacağı para seni mi gerdi :=)
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