Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti

Abdullah Avcı, Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik söylediği, "Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör var. 'Benim başarılarım, kariyerim sorgulanamaz' diyor. Ulan hangi başarı. Milli takıma gittin madara oldun, geldin" sözleri sebebiyle şikayetçi olmuştu. 'Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenen Altaylı, yargılandığı mahkemece beraat ettirildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu gazeteci Fatih Altaylı, yargılandığı mahkemece, 'suçun yasal unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.

"HERHANGİ BİR HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Fatih Altaylı ile taraf avukatları hazır bulundu. Son savunması sorulan Altaylı, "Herhangi bir hakaret söz konusu değildir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Müşteki Abdullah Avcı'nın avukatı ise, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Fatih Altaylı'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Daha sonra mütaalasını açıklayan savcı, hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı için beraat karar verilmesini istedi. Fatih Altaylı'nın avukatı Ömer Teker de "Mütalaa doğrultusunda karar verilsin" dedi. Mahkeme, Altaylı'yı 'suçun yasal unsurlarının oluşmadığını' belirterek, beraat ettirdi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, 7 Ekim'de 2019 televizyonda yayınlanan bir spor programında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. Avcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, 7 Ekim akşamı canlı yayında, "Büyük bir züppelik ukalalık içinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' diyor. Evet sorgulanamaz. Çünkü yok. Galiba Galatasaray altyapısında başarısı var. Hangi pozisyonda takır takır bir başarı kazanmış. Abdullah Avcı, 5-6 fırın ekmek yerse Şenol Güneş hakkında konuşabilir. Ulan sen Avrupa'da hem Başakşehir ile hem Beşiktaş ile madara oldun. Dur yahu tuvalete yaptığın şey denize ulaşmadı. Şenol Güneş ile ilgili konuşmadan önce 3 kulhuvallah 1 elham okuması lazım. Benim başarılarım sorgulanamaz diyor. Avrupa şampiyonu olan en egolu teknik direktör Fatih Terim o lafları etmiyor" ifadelerini kullanmıştı