Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor

ŞENOL GÜNEŞ'İN REKORUNU EGALE ETTİ

2016-2017 sezonunda Başakşehir teknik direktörü olarak görev yapan Abdullah Avcı, Süper Lig'de 26 maç mağlup olmayarak kendi rekorunu kırmıştı. Süper Lig'de 8 Mart 2021 tarihinde oynanan ve 3-0'lık mağlubiyetle tamamlanan Alanyaspor karşılaşmasından bugüne yenilgi yüzü görmeyen teknik adam, bu başarısıyla kendi rekorunu da tekrarladı. Trabzonspor'un, haftasonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasından da mağlup olmadan ayrılması durumunda Abdullah Avcı, 27 maçlık yenilmezlik serisiyle kendi rekorunu da kıracak.