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Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Bu skorla Beşiktaş, son 8 maçın 7'sinde mağlup ayrılmış oldu.

22.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:45
Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı

Ziraat son 16 turunda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan , iki maçta da rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.

Abdullah Avcı direktörlüğünde Şubat'ı göremeden Avrupa Ligi'nden elenen, Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Avcı direktörlüğünde Beşiktaş son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon oynadığı 28 resmi maçta 14 mağlubiyet aldı.

İşte son 8 maç:

0-4 Wolverhampton

0-2 Yeni Malatyaspor

0-2 Erzincanspor

1-3 Fenerbahçe

4-1 Gençlerbirliği (Rakip 9 kişi kaldı)

2-3 Erzurumspor

1-2 Sivaspor

2-3 BB Erzurumspor


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: Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı
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