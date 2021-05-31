Abdullah Avcı iddiaları doğruladı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
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Abdullah Avcı iddiaları doğruladı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alexander Sörloth için girişimde olduklarını doğruladı. Avcı, "Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışmalar yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Hamsik de doğru. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder, olamıyorsa da B planımıza hazırlık yapıyoruz" dedi.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili konuştu itiraflarda bulundu. İsmi Bordo Mavililer'le anılan Sörloth ve Hamsik'i doğrulayan Avcı, "Sörloth keşke olsa... Başkanımız onunla ilgili çalışma yapıyor. Hangi boyutta olduğunun bilgisini alıyorum. Bekleyeceksek Sörloth'u beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder. Olmazsa B planımız hazır." dedi.

"KEŞKE OLSA"

Marek Hamsik için de "Doğru" diyen Avcı, "İstemez misin? Büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Ama bunların hepsinin içinde Trabzonspor kulübünün ekonomisinin uygun olması lazım. Trabzonspor'a bir oyuncu alırken diğer unsurları da dikkate alması lazım. Trabzonspor, en fazla kendi içinde yetişen oyuncuyu Gençlerbirliği ile birlikte oynatan takım. Buna da dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR YAPIYORUM"

Abdullah Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: Trabzonspor verimli topraklar. Yakın tarihte Yusuf var. Uğurcan konuşuluyor. Fatih Tekkeler, Gökdenizler, Hamiler... Akademiyle ilgili çalışmalarım var. Nasıl transfer çalışması yapıyorsak, toprağı daha iyi dizayn etmek için çalışmamız var.

Abdullah Avcı iddiaları doğruladı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
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