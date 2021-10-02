Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak - Haberler Spor
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Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

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Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u 2-1'lik skorla yendikleri maçın ardından konuştu. Şampiyonluk mesajı veren Avcı, "Benim de, Trabzonspor'un da hedefleri var. Biz bu hedefe gidiyoruz. Bu takım şampiyon olacaksa, olacak da, buna inanıyoruz, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların katkısıyla olacak" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları söyle:

"BİRAZ DİNLENECEĞİZ, FUTBOLDAN UZAK KALACAĞIZ"

"Bu takım şampiyon olacaksa, olacak da, buna inanıyoruz, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların katkısıyla olacak. Trabzonspor taraftarının desteği devam etsin, onların desteğiyle hedeflere daha hızlı gideceğimizi düşünüyorum. Şimdi Milli Takım arası var. Biraz dinleneceğiz, futboldan uzak kalacağız.

"HEDEFE GİDİYORUZ"

Neredeyse 1 sene oldu ben buraya geleli. Geçen sene bu haftalarda çok düşük puan vardı. Benim de, Trabzonspor'un da hedefleri var. Biz bu hedefe gidiyoruz.''

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