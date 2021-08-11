Molde-Trabzonspor maçına doğru
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Molde-Trabzonspor maçına doğru

Molde-Trabzonspor maçına doğru
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç'in Molde takımına konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç'in Molde takımına konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

Molde Stadı'nda gerçekleştirilen ve internetten canlı yayımlanan basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, "Molde ilk maçta hem teknik olarak hem taktik olarak gücünü gösterdi. Son 10 yılda Avrupa kupalarındaki istikrarlı performanslarıyla sistem ver organizasyon takımı olduklarını çok net bir şekilde gösterdiler." dedi.

Avcı, Trabzon'da 3-3 sonuçlanan ilk maçın analizini yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendi evimizde oynadığımız müsabakadaki güçlü ve güçsüz yanlarımızla ilgili bir analiz yaptık. Özellikle çok fantastik bir oyun oldu seyirciler için. Oyunu daha çok elinde tutan, daha çok domine eden, daha çok topa sahip olan, her seferinde öne geçen, son dakika da olsa penaltıyla kazanma fırsatı yakalayan bir takımdık. Özellikle yediğimiz üç golle alakalı hem analizleri hem de sahada pratikleri yaptık. Yarın ki maça tazelenmiş bir şekilde hazırız. Özellikle Avrupa kupası, bizim bu seneki önemli hedeflerimizden bir tanesi. Burada tur atlayacak sonucu alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz."

Trondsen: "İyi bir maç çıkaracağız"

Bordo-mavili takımın Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen, çok iyi tanıdığı Molde takımında 6-7 arkadaşının forma giyindiğini dile getirdi.

Molde'nin iyi bir oyuncusunun iki gün önce başka takıma transfer olduğunu aktaran Trondsen, "Dolayısıyla bizim için de kolay bir maç olmayacak çünkü ellerinde gerçekten çok iyi bir takım var. Çok iyi oyunculara sahip bir takım Molde." dedi.

Trondsen, saha zemininin kendileri için farklı olduğunu da dile getirerek, "Buraya alışık olduğum için umuyorum takım arkadaşlarıma faydalı olacağım ve iyi bir maç çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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