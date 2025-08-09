Abdülkerim Durmaz Beyaz Futbol'da neden yok?

Beyaz Futbol'un yeni sezon hazırlıkları, futbolseverlerde şimdiden büyük bir heyecan dalgası oluşturdu. Ancak programın yorumcu ekibinde yaşanan değişiklikler, izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle Abdülkerim Durmaz'ın ekranda görünmemesi, sosyal medyada ve futbol camiasında "Neden yok?" sorusunun sıkça dile getirilmesine neden oldu.

BEYAZ FUTBOL YORUMCULARI KİM?

Yeni sezonda Beyaz Futbol, Ertem Şener'in sunumuyla ve Sinan Engin'in yorumlarıyla ekranlara gelecek.

BEYAZ FUTBOL HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Beyaz Futbol, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ NEDEN YOK?

Abdülkerim Durmaz'ın bu sezon Beyaz Futbol'da yer almamasına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

BEYAZ FUTBOL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor tutkunlarının merakla beklediği Beyaz Futbol, her Cumartesi saat 23:30'da Beyaz TV'de yayınlanıyor.