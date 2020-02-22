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Abdülkadir Ömür takımını yalnız bırakmadı

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, Beşiktaş deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

22.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:21
Abdülkadir Ömür takımını yalnız bırakmadı

'da takımla çalışmalara başlayan , deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.


Sakatlığını ardından takımla çalışmalara başlayan ve Mart ayında da sahalara dönmesi beklenen Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür, Beşiktaş maçında takımın yalnız bırakmadı. 20 yaşındaki genç oyuncu, İstanbul deplasmanında takımını tribünden destekledi.


Stada takımdan ayrı gelen başarılı futbolcu ile Beşiktaşlı taraftarlar fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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