Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin

Anadolu Ajansı / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, "Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?" şeklinde isyan ettiği öne sürülen Abdülkadir Ömür, iddialara sert tepki gösterdi. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli takımı yıpratmak için benim adımın kullanılmamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum" dedi.

Abdülkadir Ömür, EURO 2020'de Şenol Güneş'e söylediği iddia edilen sözlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır. Şenol hoca bana güvenmiş ve milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna almıştır. Bu benim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

"BEN BU KARARLARA SAYGI DUYARIM"

Ay-yıldızlı ekibin içinde yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunun altını çizen Abdülkadir, şöyle konuştu:

"Milli takımda bulunmak, böyle bir büyük turnuvada yer almak benim için çok önemliydi. Şenol Hocam her zaman bana güvenini ve desteğini hissettirdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra Trabzonspor'da yavaş yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam da sağ olsun beni A Milli Takım kadrosuna davet etti. Antalya ve Almanya kamplarında da bulunduğum her anda kendimi daha iyi hissettim. Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir. Ben bu kararlara her zaman saygı duyarım. Şenol Güneş'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli takımı yıpratmak için benim adımın kullanılmamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum."

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Gülhan

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Merve Dizdar Kaan Yıldırım Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:09:34. #1.16#

title