Abdulaziz Demircan, Osmanlıspor'dan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da kaleci Abdulaziz Demircan ile yollar ayrıldı.

Abdulaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık tek taraflı feshettiğini belirtti.

Instagram hesabından da paylaşım yapan Abdulaziz, "Osmanlıspor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunmaktayım. Bu zamana kadar bana emeği geçen basın mensupları, fizyoterapist, malzemeci, doktor ve masörlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Konyaspor'da da görev yapan 28 yaşındaki kalecinin, Osmanlıspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Abdulaziz, Osmanlıspor ile geçen sezon ligde 10, kupada 1 maça çıktı.

Kaynak: AA