Abdi İbrahim'den 1 Milyar Liralık Yatırım Hamlesi

Abdi İbrahim, 11 Mayıs'ta, 400 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio'nun açılışını yaparken, 600 milyon lira yatırım bedelli Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri'nin de temellerini atacak.