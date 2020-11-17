ABD yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, alt markası Honor'u sattı
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ABD yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, alt markası Honor'u sattı

17.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:24

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor durumda kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei, alt markası Honor'u sattı.

Huawei tarafından popüler alt marka Honor'un satıldığı duyuruldu. Huawei'nin orta segment cihazlar için kurduğu Honor markası büyük popülarite yakalamıştı. Çinli teknoloji devinin alt markası yine Çin merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alındı.

Şirketin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "Huawei'nin tüketici odaklı işleri son zamanlarda çok büyük bir baskı altında. Bunun nedeni, cep telefonları sektörü için gerekli teknik unsurlara erişimde sürekliliğin sağlanamaması" dendi.

2013 yılında piyasaya sürdüğü alt markası Honor'un Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.'ye satıldığını belirten Huawei, bu satışın Honor'ın kanal satıcılarının ve tedarikçilerinin bu zor zamanda başarılı olmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

BU SATIŞLA HUAWEİ'NİN KASASINA 15.2 MİLYAR GİRECEK

Satış bedeli hakkında resmi bir açıklama yapılmazken basına yansıyan rakamlara göre Huawei'nin kasasına yaklaşık 15.2 milyar dolar nakit girecek.

Mayıs ayında ABD yönetimi, Huawei marka cihazlarda Amerikan teknolojisinin kullanılmasını yasaklamıştı. Bu kararla birlikte Huawei, cihazlarını son teknoloji çiplerle imkanını kaybetmişti.

ABD yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, alt markası Honor'u sattı
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