: ABD ve İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı!

04.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:00

ABD Futbol Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının Katar'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı. ABD Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Federasyon, bölgede gelişmekte olan durum nedeniyle ulusal takımın planlanan ocak eğitim kampı için Katar'a seyahati ertelemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Katar yerine alternatif kamp programları üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

TOPLAM 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

"SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kaynak: AA

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