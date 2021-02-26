ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü
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ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü

26.02.2021 10:14 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:46

Dolar ve euro dün akşam yaşanan sert hareketler sonrası yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,48 seviyesini test ederken, euro 9,09 seviyesini gördü. Böylece kurlar son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar ve euronun yükselişinde ABD tahvil faizindeki ani yükseliş etkili oldu.

Dolar ve euro son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle dün piyasaların kapanışından sonra kurlarda sert hareketler yaşandı. Dün günü 7,20'den kapatan dolar, akşam saatlerinde 7,43 seviyesini test ederken, euro ise 9,08 seviyelerini gördü.

YÜKSELİŞ BUGÜNE DE YANSIDI

Kurlar yeni güne de yükselişle başlarken, dolar 7,48'e, euro ise 9,09'a kadar yükseldi. Dolar ve euro böylece son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.10 itibarıyla dolar 7,38'den, euro ise 8,96'dan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NEDEN YÜKSELDİ?

Kurlarda dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadı. Şubat başında yüzde 1.10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1.5 seviyesinden yüzde 1.6 seviyesine çıktı.

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ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü

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Haber Yorumları (14)
ÇIKIŞ YOK GÖRÜLÜYOR: İktidarın vizyonu kalmamış görülüyor yeni oluşumlar denenmeli.
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ACİL SEÇİM ŞART: Faiz sebep deniyor ya kullanın mesala bir anda 800 baz puan yükseltin nasıl olsa vatandaşın ekonomi den anladığı da yok bakalım TL değerinde gidişat ne olacak.....
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NEE: Ekonomi die Bisey yok bizde.
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