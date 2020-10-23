ABD'nin vize işlemlerini askıya alması, Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amerika'ya soracak değiliz" diyerek S-400'lerin test atışlarını doğrulamasının hemen ardından ABD'nin terörü bahane ederek Türkiye'ye yönelik vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, S-400'lerin Sinop'ta test edildiğini doğrulamasının ardından ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD VİZE İŞLEMLERİNİ ASKIYA ALDI

Türkiye'de terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlayan ABD, vize işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Açıklamada vatandaşların kalabalıkta bulunmaması vurgulandı. ABD'nin uyarısı Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

S-400'lerin test edildiğini doğrulayan Erdoğan, "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz." demişti.