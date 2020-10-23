ABD'nin vize işlemlerini askıya alması, Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin vize işlemlerini askıya alması, Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti

23.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:52
ABD'nin vize işlemlerini askıya alması, Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amerika'ya soracak değiliz" diyerek S-400'lerin test atışlarını doğrulamasının hemen ardından ABD'nin terörü bahane ederek Türkiye'ye yönelik vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, S-400'lerin Sinop'ta test edildiğini doğrulamasının ardından ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD VİZE İŞLEMLERİNİ ASKIYA ALDI

Türkiye'de terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlayan ABD, vize işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Açıklamada vatandaşların kalabalıkta bulunmaması vurgulandı. ABD'nin uyarısı Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

S-400'lerin test edildiğini doğrulayan Erdoğan, "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz." demişti.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Serdar Aziz Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin vize işlemlerini askıya alması, Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 15:52:13. #1.15#
title