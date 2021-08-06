ABD'li havayolu şirketi United Airlines, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi
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ABD'li havayolu şirketi United Airlines, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi

ABD'li havayolu şirketi United Airlines, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'li havayolu şirketi United Airlines, tüm çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayı zorunlu hale getirdiğini bildirdi.

NEW ABD'li havayolu şirketi United Airlines, tüm çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayı zorunlu hale getirdiğini bildirdi.

Şirketin CEO'su Scott Kirby tarafından gönderilen kurumsal e-postada, tüm çalışanların 25 Ekim tarihine kadar Kovid-19 aşısı olduklarını kanıtlamaları gerektiği, aksi takdirde işten çıkarılacakları belirtildi.

Çalışanlara gönderilen e-postada, virüsün Delta varyantının yayıldığı bir dönemde bu zorunluluğun, hem çalışanların sağlığını korumak hem de yolcuları güvenli bir şekilde taşımak için gerekli olduğuna değinildi.

Şirket, eylül ortasına kadar aşılandığını kanıtlayan çalışanlarına da bir günlük ek ücret ödeme sözünü verdi.

United Airlines böyle bir talimatı ABD'de uygulayan ilk büyük havayolu şirketi olurken, 85 binden fazla çalışanının yaklaşık yüzde 85'inin kayıtlı olduğu sendikalarla aşı konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı.

ABD'de çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren firmaların sayısı giderek artarken, Google, Disney, Facebook, Microsoft, Netflix ve Walmart gibi şirketler de çalışanlarının bir kısmı veya tamamı için Kovid-19 aşısını şart koşan büyük ticari kuruluşlar arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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