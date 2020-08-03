ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Dünyaca ünlü ABD'li giyim markası Men's Wearhouse de dahil olmak üzere birçok önemli tekstil markasını barındıran Tailored Brands, koronavirüs salgınına yenik düştü. Dev şirket iflas erteleme başvurusunda bulunurken, 500 mağazasını kapatma kararı aldı.

ABD'li ünlü giyim markası Men's Wearhouse'un sahibi olan Tailored Brands de koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine dayanamayan perakendeciler arasına girdi. Reuters'ta yer alan habere göre şirket, iflas erteleme başvurusunda bulundu.

500 MAĞAZASI KAPANACAK

Tailored Brands'den yapılan açıklamada üst düzey alacaklıların yüzde 75'i ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu sayede borcun 630 milyon dolar azalacağı kaydedildi. Güney Teksas Bölge Mahkemesi, şirketin varlıklarını ve yükümlülüklerini 1 milyar dolar ila 10 milyar dolar arasında listeledi. Tailored Brands, daha önce açıklanan plana sadık kalınarak iş gücünün yüzde 20 azaltılacağını, internet satışlarına ağırlık verilerek 500 mağazanın kapatılacağını duyurdu. Şirket, sahibi olduğu Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores Clothing for Men ve K&G Fashion Superstore markalarının müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini de açıkladı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ AĞIR YARALI

Hem evden çalışma sistemine geçilmesiyle takım elbise tarzı giyim ihtiyacının azalması hem de karantina sürecinde mağazaların kapalı kalması, giyim perakendecilerine ağır darbe vurdu. Sektörde binlerce kişi ücretsiz izne çıkmak zorunda kaldı. Dün de 1826'da kurulan ve ABD'nin en eski mağaza zinciri olan Lord & Taylor iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Geçen yıl markayı 100 milyon dolar karşılığında satın alan Le Tote, markayı dönüştürmek için detaylı bir plan hazırlamıştı. Ancak bu plan, corona virüsü salgını sürecinde mağazaların kapalı kalması nedeniyle sekteye uğradı. ABD'de salgın başladığından beri tekstil şirketleri Neiman Marcus, J. Crew, J.C. Penney ve Brooks Brothers iflas erteleme başvurusu yaptı.