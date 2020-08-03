HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu

Dünyaca ünlü ABD'li giyim markası Men's Wearhouse de dahil olmak üzere birçok önemli tekstil markasını barındıran Tailored Brands, koronavirüs salgınına yenik düştü. Dev şirket iflas erteleme başvurusunda bulunurken, 500 mağazasını kapatma kararı aldı.

03.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:01

ABD'li ünlü giyim markası Men's Wearhouse'un sahibi olan Tailored Brands de koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine dayanamayan perakendeciler arasına girdi. Reuters'ta yer alan habere göre şirket, iflas erteleme başvurusunda bulundu.

500 MAĞAZASI KAPANACAK

Tailored Brands'den yapılan açıklamada üst düzey alacaklıların yüzde 75'i ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu sayede borcun 630 milyon dolar azalacağı kaydedildi. Güney Teksas Bölge Mahkemesi, şirketin varlıklarını ve yükümlülüklerini 1 milyar dolar ila 10 milyar dolar arasında listeledi. Tailored Brands, daha önce açıklanan plana sadık kalınarak iş gücünün yüzde 20 azaltılacağını, internet satışlarına ağırlık verilerek 500 mağazanın kapatılacağını duyurdu. Şirket, sahibi olduğu Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores Clothing for Men ve K&G Fashion Superstore markalarının müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini de açıkladı.

ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu

TEKSTİL SEKTÖRÜ AĞIR YARALI

Hem evden çalışma sistemine geçilmesiyle takım elbise tarzı giyim ihtiyacının azalması hem de karantina sürecinde mağazaların kapalı kalması, giyim perakendecilerine ağır darbe vurdu. Sektörde binlerce kişi ücretsiz izne çıkmak zorunda kaldı. Dün de 1826'da kurulan ve ABD'nin en eski mağaza zinciri olan Lord & Taylor iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Geçen yıl markayı 100 milyon dolar karşılığında satın alan Le Tote, markayı dönüştürmek için detaylı bir plan hazırlamıştı. Ancak bu plan, corona virüsü salgını sürecinde mağazaların kapalı kalması nedeniyle sekteye uğradı. ABD'de salgın başladığından beri tekstil şirketleri Neiman Marcus, J. Crew, J.C. Penney ve Brooks Brothers iflas erteleme başvurusu yaptı.

ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 3. Sayfa
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Jose Sosa Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Instagram
Şu an buradasınız: ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:01:26. #1.14#
title