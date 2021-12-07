ABD'li banka yöneticileri enflasyon endişelerini dile getirdi

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'nun Üst Yöneticisi Charlie Scharf, çoğu sektörde fiyatların önemli ölçüde yükseldiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonist endişeleri gidermek için daha hızlı hareket etmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Scharf, Goldman Sachs ABD Finansal Hizmetler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çoğu endüstride girdi fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğini dile getiren Scharf, iş gücü sıkıntısı ve ücret artışlarının "son derece gerçek" olduğunu söyledi.

Scharf, enflasyonun "çok gerçek" olduğunu vurgulayarak, Fed'in daha hızlı hareket etmesi gerekebileceğini kaydetti.

Enflasyonun bir süre daha yüksek olması beklentisi

Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon da CNBC'ye verdiği röportajda, enflasyonun bir dönem daha yüksek olmasını beklediğini aktardı.

Enflasyonun bir süreliğine trendin üzerinde devam etmesi yönünde makul bir risk olduğuna işaret eden Solomon, dikkatli olunması ve risklerin uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Solomon, küresel finans piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek, "Hala salgından tamamen çıkmış değiliz. Bundan kaynaklanan bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ekonomik aktiviteyi etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek birkaç yıl içinde hisse senetlerinde daha düşük getiri beklediğini de belirten Solomon, "Gelecek birkaç yıl içinde hisse senetlerinde ve diğer birçok varlıkta son birkaç yılda gördüğümüz aynı getiri oranlarını görmeyeceğimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'de enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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