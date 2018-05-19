ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-35 Satışını Engelleme Tasarısı Hazırlandı

Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat David Cicilliene geçen yıl yaptığı F-35 satışının bloke edilmesine yönelik çabasını yenilerken girişime Cumhuriyetçi Ted Yoho, Gus Lirakis ve Robert Aderholt ile Demokrat John Sarbanes, Frank Pallone ve Jim McGovern destek verdi.

TÜRKİYE'YE BASKI HEDEFLİYORLAR

Tasarı, Başkan Trump'tan Türkiye'nin NATO'nun ortak çalışabilirliğine hasar vermediği, NATO'ya ait unsurları düşman aktörlere ifşa etmediği, NATO ülkelerinin güvenliğine zarar vermediği konusunda güvence vermesini, aksi halde F-35 satışının bloke edilmesini öngörüyor. Tasarıyla Rusya'dan S-400 füze sistemi alan Türkiye'ye baskı hedefleniyor.