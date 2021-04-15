Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz

ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya'ya bir dizi yaptırım açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters. Rusya yaptırımlara cevap verecektir. Moskova ile ilişkileri bozmanın bedelini ABD'nin ödeyeceğinin farkına varması lazım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Washington yönetiminin Moskova'ya yönelik aldığı yaptırım kararının ardından Rusya'dan ilk tepki geldi.

"TÜM SORUMLULUK ABD TARAFINA AİTTİR"

Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington yönetiminin yeni yaptırım kararı karşısında bir yanıt vermelerinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters. Rusya yaptırımlara cevap verilecektir, tüm sorumluluk ABD tarafına aittir. Moskova ile ilişkileri bozmanın bedelini ABD'nin ödeyeceğinin farkına varması lazım." ifadelerine yer verdi.

WASHİNGTON'DAN MOSKOVA'YA YAPTIRM KARARI

Washington yönetimi, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı. Beyaz Saray konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi dahil, 6 Rus teknoloji firmasına da yaptırım uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı