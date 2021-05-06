ABD, Hakan Atilla'nın peşini bırakmıyor! Şimdi de 10 yıllık ticaret yasağı geldi

Halkbank davasında ABD'de yargılanan ve ceza alan Hakan Atilla'ya, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD'de 10 yıllık ticaret yasağı getirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'ya 10 yıllık ticaret yasağı getirdi. Kararın gerekçesi ise 'İran'a yönelik yaptırımları delmek' olarak açıklandı.

Halkbank Genel Müdürlüğü görevini yaparken 'İran'a yönelik yaptırımları delmek' suçuyla ABD'de tutuklanan Hakan Atilla, 28 ay hapis cezası yatmıştı. Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu olan Halkbank davası ise temyiz sürecinde devam ediyor.

ATİLLA'NIN İTİRAZ İÇİN 45 GÜNÜ VAR

Hakan Atilla'nın karara itiraz için 45 günü var. Halkbank davasının durumu ise temyiz mahkemesinin vereceği karara bağlı. Karar, henüz açıklanmadı.