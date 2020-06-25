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ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

ABD ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklenti paralelinde bir küçülme gösterdi.

ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
25.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:44

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Revizyona gidilmeyen GSYH verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

VERİ ÜÇÜNCÜ KEZ GÜNCELLENDİ

Nisan ayında yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daraldığı kaydedilmişti. Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 2,1'lik büyüme göstermişti. Üçüncü kez güncellenen veride, yabancıların sabit yatırımlarına ilişkin veride yapılan yukarı yönlü revizyon, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları ve ihracat verilerindeki aşağı yönlü revizyonla dengelendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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